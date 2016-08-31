"Торпедо" разгромило "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Торпедо" в гостях разгромило "Медвешчак" со счетом 6:1. Самым результативным игроком встречи стал нападающий нижегородцев Владимир Галузин, отметившийся четырьмя результативными передачами. Дубль оформил форвард Евгений Грачев. Для "Медвешчака" это пораджение стало первым в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Голы: Грачев - 2, 1:35 - 0:1. Мозер - 1 (Галузин, Потапов), 18:35 - 0:2. Осипов - 1 (бол., Вишневский, Галузин), 26:00 - 0:3. Лофквист - 1 (Галузин, Потапов), 32:45 - 0:4. Геноуэй - 2 (бол., Смит, Паре), 36:51 - 1:4. Семин - 2 (Галузин), 54:35 - 1:5. Грачев - 3 (Ураков, Осипов), 56:36 - 1:6.

Вратари: Ховинен (Тэйлор, 32:45) - Проскуряков.

Штраф: 51 - 16.

Броски: 28 (7+11+10) - 39 (14+9+16).

Судьи: Гашилов, Раводин.

31 августа. Загреб. Dom Sportova.