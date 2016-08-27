Топи Яакола: "Йокерит" пишет новую историю"

Защитник "Йокерита" Топи Яакола подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Торпедо" команда намерена продемонстрировать свою игру. По его словам, сейчас "Джокеры" пишут новую историю.

- Мы с этой командой пишем новую историю, - приводит пресс-служба финского клуба слова Яаколы. - У нас ведь сменилось больше половины игроков. И завтра мы собираемся сыграть в свою игру.

Конечно, сразу видно, что мы только начинаем. Это игра с минимальными допусками, и многие детали еще нужно оттачивать и отлаживать. Возможно, как раз это сейчас и сказывается, особенно при игре в неравных составах.

На начальном этапе можно уверенно набирать очки, если все в порядке с игрой в неравных составах. С игрой 5 на 5 у нас все очень неплохо, однако в неравных составах еще есть некоторая несыгранность. В таких ситуациях нам нужно действовать лучше.