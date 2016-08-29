Томаш Зогорна: "Если "Амур" не будет забрасывать 3 - 4 шайбы, то не выиграет ни одного матча"

Нападающий "Амура" Томаш Зогорна после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем" (1:3) посетовал на реализацию голевых моментов. По словам форварда, хабаровчане не выиграют ни одной игры, если не будут забрасывать по 3-4 шайбы за встречу.

- Мы совершаем очень много ошибок, - приводит пресс-служба хабаровчан слова Зогорны. - Снова получаем шайбы в наши ворота. Для начала нужно лучше играть в защите, и нужно забивать голы. У нас была пара шансов в игре, но нужно забивать. Если не будем забивать по 3 - 4 шайбы, нам не выиграть ни одной игры. В этом наша проблема: совершаем много ошибок и голы не забиваем. Многие игроки, в том числе и тренерский штаб, говорили о том, что нужно делать больше бросков по воротам.

- Как объяснить тот факт, что многие игроки держат шайбу и не бросают по воротам в ответственные моменты?

- Да, если не бросать, так и не забьем. Сейчас, я думаю, нам надо играть проще. Начать с этого, играть проще, отправлять больше шайб в ворота, бежать к воротам. Забьем пару удачных голов, и все к нам вернется.