Толпеко продолжит карьеру в "Спартаке"

Официальный сайт КХЛ объявил о переходе нападающего Дениса Толпеко в "Спартак". Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Толпеко играл за "Сочи" и "Спартак", провел 46 матчей и набрал 10 (4+6) очков. Также в лиге он выступал за московское "Динамо", "Нефтехимик" и "Салават Юлаев", провел в чемпионате 379 матчей и набрал 111 (49+62) очков.