Телегин пропустил матч с "Йокеритом" из-за операции

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Йокеритом" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ сказал, что форвард Александр Попов в ближайшее время будет готов играть. По словам наставника армейцев, другой нападающий команды Иван Телегин перенес операцию на зубах.

Оба игрока пропустили встречу против команды из Хельсинки.

- Хорошо провели первый период, что касается второго, то наши ребята еще не понимают, как его играть, через это надо проходить, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - В овертайме реализовали свой момент. Проблемы в большинстве не связаны с отсутствием Александра Попова, у нас квалифицированные ребята. Скоро он должен выйти. У Ивана Телегина неожиданно возникли проблемы с зубами, он перенес операцию, в пятницу с "Витязем" должен сыграть.