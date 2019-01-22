Сын министра финансов Хабаровского края забил первый гол в КХЛ за 6 лет. Он - нападающий

Нападающий "Амура" Станислав Кацуба забил первый гол команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири".

Для 27-летнего форварда, который является сыном министра финансов Хабаровского края, это первая шайба в КХЛ. При этом впервые в заявку на матч он попал еще в сезоне-2010/11, но в том сезоне он не сыграл ни в одном матче. Полноценный дебют игрока состоялся в сезоне-2013/14.

В общей сложности в КХЛ за "Амур" Кацуба провел 69 матчей, в которых он также отдал две результативные передачи.