Сведберг покинул "Салават Юлаев"

"Салават Юлаев" расторг контракт с голкипером Никласом Сведбергом по соглашению сторон, сообщил "СЭ" генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд. Также руководитель отметил, что у клуба есть договоренность о подписании контракта с иностранным вратарем.

– Нам удалось минимизировать расходы на расторжение, – заявил Вайсфельд. – По регламенту мы должны заплатить 25 процентов от суммы контракта за следующий сезон, но мы договорились на меньшую сумму. Заинтересованность была обоюдной.

– Нового голкипера обещали назвать в течение пары недель.

– Речь идет об иностранном вратаре. Фамилию пока не назову. Договоренность с игроком есть, но не окончательная.

Напомним, что 27-летний вратарь выступал в команде из столицы Башкортостана на протяжении двух сезонов. (Евгений БЕЛОУСОВ)