Станислав Егоршев: "Игра с "Йокеритом" получилась тяжелой"

Защитник "Торпедо" Станислав Егоршев рад победе над "Йокеритом" в матче 3-го тура чемпионата Англии (3:1). Также он отметил, что в нижегородской команде не считают финский коллектив принципиальным соперником.

– Игра получилась тяжелой, - цитирует пресс-служба клуба Егоршева. - Начало сезона, все стараются, играют с большим желанием, но хватает и сумбура. Мы неплохо отработали в обороне, забили нужные голы. Здорово, что смогли добиться победы в таком поединке.

– Для "Йокерита" "Торпедо" стало весьма и весьма принципиальным соперником.

– Мы на этом особо не зацикливались. Каждая игра – новая страница. Тем более, что начался новый сезон, а состав "Йокерита" в межсезонье существенно изменился.