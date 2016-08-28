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Станислав Егоршев: "Игра с "Йокеритом" получилась тяжелой"

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Защитник "Торпедо" Станислав Егоршев рад победе над "Йокеритом" в матче 3-го тура чемпионата Англии (3:1). Также он отметил, что в нижегородской команде не считают финский коллектив принципиальным соперником.

– Игра получилась тяжелой, - цитирует пресс-служба клуба Егоршева. - Начало сезона, все стараются, играют с большим желанием, но хватает и сумбура. Мы неплохо отработали в обороне, забили нужные голы. Здорово, что смогли добиться победы в таком поединке.

– Для "Йокерита" "Торпедо" стало весьма и весьма принципиальным соперником.

– Мы на этом особо не зацикливались. Каждая игра – новая страница. Тем более, что начался новый сезон, а состав "Йокерита" в межсезонье существенно изменился.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/11996-stanislav-egorshev-na-sopernike-ne-zaciklivalis.html

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