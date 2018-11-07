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Спортдир "Автомобилиста": "Болельщики уже мечтают о чемпионстве. Это хорошая мысль"

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Спортивный директор "Автомобилиста" Олег Гросс подчеркнул, что у него не захватывает дух от турнирного положения. Екатеринбуржская команда занимает первое место в Восточной конференции. В первых 26 матчах сезона "Автомобилист" одержал 25 побед и потерпел только одно поражение.

– Если говорить об итогах первого отрезка чемпионата для "Автомобилиста" – все в процессе, все ровно, – приводит официальный сайт КХЛ слова Гросса. – Кто-то поехал сейчас в сборные, кто-то в ВХЛ, кто-то остался готовиться дома… Не захватывает ли дух от турнирного положения? Лично у меня нет. Да, я понимаю, что болельщики сейчас уже мечтают о чемпионстве. Это хорошая мысль. Приложим все силы, чтобы это осуществить. Тем не менее, пока есть задачи, поставленные руководством, будем стремиться их выполнять.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/11/07/415562.html​

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