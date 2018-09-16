Спиридонов вошел в тренерский штаб "Сибири"

"Сибирь" на официальном сайте сообщила о подписании контракта с тренером Максимом Спиридоновым. 40-летний специалист войдет в штаб команды в качестве ассистента главного тренера. Срок соглашения и финансовые условия не раскрываются.

В качестве игрока Спиридонов выступал на позиции нападающего в клубах североамериканских дивизионов и АХЛ, а также "Салавате Юлаеве", "Амуре", "Локомотиве", "Северстали", "Торпедо", московском "Динамо", новокузнецком "Металлурге", "Барысе", минском "Динамо", "Ак Барсе" и магнитогорском "Металлурге".

С 2015 по 2017 год в качестве тренера работал в "Адмирале", где помог дальневосточникам дважды выйти в плей-офф.