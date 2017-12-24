"Спартак" в гостях обыграл "Куньлунь"

"Спартак" обыграл "Куньлунь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В составе победителей по шайбе забросили Анатолий Никонцев, Дмитрий Юдин и Александр Хохлачев. У китайского клуба отличился Яакко Риссанен.

Отметим, что команды встречались лишь в четвертый раз в истории лиги и в очном противостоянии счет равный, – 2:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" – "Спартак" – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Никонцев - 6 (Воронин), 15:08 - 0:1. Юдин - 3 (Мирнов, Воронин), 17:07 - 0:2. Риссанен - 4 (Кулда), 53:11 - 1:2. Хохлачев - 12 (п.в.), 59:28 - 1:3.

Нереализованный буллит: Лещенко (50:06).

Вратари: Хелльберг (58:25 - 59:28) - Беспалов.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 27 (9+6+12) - 30 (10+11+9).

Судьи: Гашилов, Раводин.

24 декабря. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.