"Спартак" разгромил "Йокерит"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Йокерит" со счетом 5:0. Дубль оформил нападающий Александр Хохлачев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Хохлачев - 14 (Максвелл), 2:32 - 1:0. Хохлачев - 15 (Максвелл), 17:40 - 2:0. Максвелл - 7, 25:05 - 3:0. Дыбленко - 4 (бол., Кутейкин, Хохлачев), 42:14 - 4:0. Цыплаков - 1 (Шашков), 53:19 - 5:0.
Вратари: Гудачек - Калныньш.
Штраф: 12 - 18.Броски: 19 (8+6+5) - 22 (7+12+3).
Судьи: Ансонс, Наумов.
18 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".
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