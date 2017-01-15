"Спартак" потерпел шестое поражение кряду

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Спартак" (3:2). Автором победной шайбы стал нападающий Артем Пеньковский. Это поражение стало шестым подряд для московского клуба.

После 50 встреч команда Анвара Гатиятулина занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 83 очка. "Спартак" с 60 очками находится на 12-й строчке на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Спартак" (Москва) - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Новотны - 1 (Бородкин, Якуценя), 17:42 - 1:0. Радил - 10 (Стэплтон, Стоа), 25:04 - 1:1. Белов - 8 (Шинин), 26:54 - 2:1. Пеньковский - 3, 31:57 - 3:1. Толпеко - 4 (бол., Потапов, Шмелев), 46:54 - 3:2.

Вратари: Францоуз - Беспалов (59:19).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 37 (20+11+6) - 28 (5+12+11).

Судьи: Васильев, Конц.

15 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.