"Сочи" нанес "Спартаку" восьмое поражение подряд

"Сочи" на своем льду нанес поражение "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для московской команды это поражение стало восьмым подряд, однако "Спартак" все еще сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) – "Спартак" (Москва) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Глазачев – 5 (бол., Гилрой, Радил), 11:19 – 0:1. Пепеляев – 3 (Крикунов), 17:19 – 1:1. Игнатушкин – 5 (Крикунов), 23:20 – 2:1. Костицын – 15 (Крикунов, Игнатушкин), 35:49 – 3:1. Левицкий – 7 (Точицкий, Морозов), 44:36 – 4:1.

Вратари: Шикин – Свенссон.

Штраф: 6 – 18.

Броски: 36 (19+5+12) – 29 (10+13+6).

Судьи: Гамалей, Щенев.

19 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".