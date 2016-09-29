"Сочи" дома обыграл "Югру"

"Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Югру" – 2:1. Отметим, что хозяева большую часть встречи уступали в счете, забросив две шайбы с разницей в 20 секунд на 13-й минуте третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Югра" - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Медведев - 6 (Булянский, Людучин), 1:55 - 0:1. Костицын - 4 (Крикунов, Игнатушкин), 52:27 - 1:1. Мерескин - 1 (Горохов, Щегольков), 52:47 - 2:1.

Вратари: Барулин (52:43 - 52:47) - Фокин (58:15 - 59:05, 59:23).

Штраф: 6 - 24.

Броски: 53 (15+33+5) - 31 (10+5+16).

Судьи: Бондарь, Ибатулин.

29 сентября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".