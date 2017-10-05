"Слован" ищет спонсора в России на вторую половину сезона

Руководство "Слована" ищет российского спонсора, чтобы иметь финансирование на вторую половину сезона, утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к клубу. Братиславцы после 17 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимают 12-е, предпоследнее место в Западной конференции, набрав 18 очков.

В прошлом сезоне хоккеисты словацкой команды были готовы бойкотировать матчи регулярного чемпионата из-за многомесячных долгов по зарплате. Ситуация разрешилась подписанием спонсорского соглашения в конце декабря.