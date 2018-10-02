СКА разгромил "Спартак"

СКА обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:0. Дублем отметился нападающий Павел Дацюк, по две результативных передачи записали на свой счет форварды Никита Гусев и Сергей Плотников.

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"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Голы: Дацюк - 1 (бол., Херсли, Гусев), 10:41 - 0:1. Дергачев - 2 (бол.), 11:06 - 0:2. Гавриков - 1 (Плотников, Дергачев), 25:30 - 0:3. Коскиранта - 2 (Рукавишников, Плотников), 48:43 - 0:4. Дацюк - 2 (Якупов, Гусев), 51:16 - 0:5. Кручинин - 3 (Барабанов), 56:27 - 0:6.

Вратари: Гудачек (Беспалов, 27:47) - Шестеркин.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 28 (7+12+9) - 35 (12+12+11).

Судьи: Беляев, Оленин.

2 октября. Москва. "ЦСКА Арена".

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