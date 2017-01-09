СКА по буллитам обыграл ЦСКА и стал лидером "Запада"

СКА обыграл ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Победный бросок исполнил нападающий питерцев Никита Гусев. Отметим, что московские армейцы не смогли реализовать ни одного своего послематчевого броска. Таким образом, команда Олега Знарка обошла ЦСКА и вышла в лидеры Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Белов - 7 (бол., Дадонов, Шипачев), 5:35 - 0:1. Петров - 19 (бол., Телегин, Попов), 12:57 - 1:1. Гусев - 19 (бол., Шипачев), 39:37 - 1:2. Мамин - 10 (Науменков, Денисов), 45:55 - 2:2.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Сорокин – Шестеркин.

Штраф: 18 – 14.

Броски: 27 (9+9+5+4) – 32 (10+13+9+0).

Судьи: Бутурлин, Раводин.

9 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.