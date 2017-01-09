СКА по буллитам обыграл ЦСКА и стал лидером "Запада"

СКА обыграл ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Победный бросок исполнил нападающий питерцев Никита Гусев. Отметим, что московские армейцы не смогли реализовать ни одного своего послематчевого броска. Таким образом, команда Олега Знарка обошла ЦСКА и вышла в лидеры Западной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Белов - 7 (бол., Дадонов, Шипачев), 5:35 - 0:1. Петров - 19 (бол., Телегин, Попов), 12:57 - 1:1. Гусев - 19 (бол., Шипачев), 39:37 - 1:2. Мамин - 10 (Науменков, Денисов), 45:55 - 2:2.
Победный буллит: Гусев.
Вратари: Сорокин – Шестеркин.
Штраф: 18 – 14.
Броски: 27 (9+9+5+4) – 32 (10+13+9+0).
Судьи: Бутурлин, Раводин.
9 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
aleksart-spb
отымели сосицска))!
22:42
kaduly
Силовая игра ЦСКА лупить по воротам с любого положения и когда нибудь залетит сегодня не прокатила.Дмитрий квартальной и его деревянные солдаты как-то так
22:41
diskmen
ЦСКА в этом сезоне буллиты не удаются.Счастье что в плей офф их не будет.
22:39
jpanin
Квартальнов , да скажи ты им , что ещё можно вратаря обвести , а не только бросать когда буллит выполняешь ...такое ощущение что они не знают что с шайбой делать ...один вратарь перед тобой ... нет лупят по нему со всей дури ...
22:32
VVSh71
бомжи они и по жизни бомжи, хоть и в обличии армейцев.
22:17