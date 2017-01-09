22:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА по буллитам обыграл ЦСКА и стал лидером "Запада"

Сегодня. Москва. ЦСКА - СКА - 2:3 Б. Игроки СКА праздную заброшенную шайбу. Фото Алексей ИВАНОВ., "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - СКА - 2:3 Б. Игроки СКА праздную заброшенную шайбу. Фото Алексей ИВАНОВ., "СЭ"
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СКА обыграл ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Победный бросок исполнил нападающий питерцев Никита Гусев. Отметим, что московские армейцы не смогли реализовать ни одного своего послематчевого броска. Таким образом, команда Олега Знарка обошла ЦСКА и вышла в лидеры Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Белов - 7 (бол., Дадонов, Шипачев), 5:35 - 0:1. Петров - 19 (бол., Телегин, Попов), 12:57 - 1:1. Гусев - 19 (бол., Шипачев), 39:37 - 1:2. Мамин - 10 (Науменков, Денисов), 45:55 - 2:2.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Сорокин – Шестеркин.

Штраф: 18 – 14.

Броски: 27 (9+9+5+4) – 32 (10+13+9+0).

Судьи: Бутурлин, Раводин.

9 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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aleksart-spb

отымели сосицска))!

22:42

kaduly

Силовая игра ЦСКА лупить по воротам с любого положения и когда нибудь залетит сегодня не прокатила.Дмитрий квартальной и его деревянные солдаты как-то так

22:41

diskmen

ЦСКА в этом сезоне буллиты не удаются.Счастье что в плей офф их не будет.

22:39

jpanin

Квартальнов , да скажи ты им , что ещё можно вратаря обвести , а не только бросать когда буллит выполняешь ...такое ощущение что они не знают что с шайбой делать ...один вратарь перед тобой ... нет лупят по нему со всей дури ...

22:32

VVSh71

бомжи они и по жизни бомжи, хоть и в обличии армейцев.

22:17

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