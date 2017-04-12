СКА обыграл "Магнитку" в третьем матче финала Кубка Гагарина

Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - "Металлург" Мг - 2:1 ОТ. Илья КОВАЛЬЧУК (слева) против Криса ЛИ. Фото photo.khl.ru

СКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в третьем финальном матче Кубка Гагарина – 2:1 ОТ. Игра завершилась лишь во втором овертайме, а победная шайба на счету Евгения Дадонова.

Отметим, что в этой игре вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин во втором периоде пропустил после броска Андрея Зубарева от красной линии. Эта шайба стала для питерского зищитника первой за последние 118 матчей. Счет сравнял Денис Казионов, для которого заброшенная шайба стала первой в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу СКА. Следующая игра пройдет послезавтра в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Третий матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 2-1 (5:4, 1:3, 2:1 ОТ)