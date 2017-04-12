СКА обыграл "Магнитку" в третьем матче финала Кубка Гагарина

СКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в третьем финальном матче Кубка Гагарина – 2:1 ОТ. Игра завершилась лишь во втором овертайме, а победная шайба на счету Евгения Дадонова.
Отметим, что в этой игре вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин во втором периоде пропустил после броска Андрея Зубарева от красной линии. Эта шайба стала для питерского зищитника первой за последние 118 матчей. Счет сравнял Денис Казионов, для которого заброшенная шайба стала первой в плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу СКА. Следующая игра пройдет послезавтра в Санкт-Петербурге.
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Третий матч
СКА (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 2-1 (5:4, 1:3, 2:1 ОТ)
Vosstavshiy iz Bana-2
у...а донные! чего добились? силы потеряли,счет 2:1.Пакуйте чемоданы! А ска желаю ра...ся вдребезги при перелете в магнитогорск! Вместе с кубком! Что бы только ручка кубка торчала из под обломков!
23:21
LTZ
Айртон), что за кабельное не заплатил?))))
23:21
Diman017
Так плохо Магнитка еще не играла...Первое звено ср...ло всю игру-а их всё выпускают...Семина вообще не понимаю зачем держат...
23:21
Айртон)
Две дворовые деревянные недокоманды, неспособные ни на что!)) Хоккей даже ниже уровня канадских любительских лиг!)) Матч-тв позор!)) Вместо Бавария-Реал показывать такое УГ надо умудриться!))
23:20
LTZ
Газпрем всо купил!!1111!! И овертайм с удалениями только СКА, за усо уплачена!!!111
23:20