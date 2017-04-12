23:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА обыграл "Магнитку" в третьем матче финала Кубка Гагарина

Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - "Металлург" Мг - 2:1 ОТ. Илья КОВАЛЬЧУК (слева) против Криса ЛИ. Фото photo.khl.ru
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - "Металлург" Мг - 2:1 ОТ. Илья КОВАЛЬЧУК (слева) против Криса ЛИ. Фото photo.khl.ru
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СКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в третьем финальном матче Кубка Гагарина – 2:1 ОТ. Игра завершилась лишь во втором овертайме, а победная шайба на счету Евгения Дадонова.

Отметим, что в этой игре вратарь "Магнитки" Василий Кошечкин во втором периоде пропустил после броска Андрея Зубарева от красной линии. Эта шайба стала для питерского зищитника первой за последние 118 матчей. Счет сравнял Денис Казионов, для которого заброшенная шайба стала первой в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу СКА. Следующая игра пройдет послезавтра в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Третий матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 2-1 (5:4, 1:3, 2:1 ОТ)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Vosstavshiy iz Bana-2

у...а донные! чего добились? силы потеряли,счет 2:1.Пакуйте чемоданы! А ска желаю ра...ся вдребезги при перелете в магнитогорск! Вместе с кубком! Что бы только ручка кубка торчала из под обломков!

23:21

LTZ

Айртон), что за кабельное не заплатил?))))

23:21

Diman017

Так плохо Магнитка еще не играла...Первое звено ср...ло всю игру-а их всё выпускают...Семина вообще не понимаю зачем держат...

23:21

Айртон)

Две дворовые деревянные недокоманды, неспособные ни на что!)) Хоккей даже ниже уровня канадских любительских лиг!)) Матч-тв позор!)) Вместо Бавария-Реал показывать такое УГ надо умудриться!))

23:20

LTZ

Газпрем всо купил!!1111!! И овертайм с удалениями только СКА, за усо уплачена!!!111

23:20

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