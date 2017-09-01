"Сибирь" проиграла "Словану"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" одержал победу над "Сибирью" – 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий Колби Геноуэй. Отметим, что данное поражение стало дня новосибирцев вторым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Артемов – 1, 8:44 – 0:1. Мезарош – 2 (Бухтеле, Вьеденски), 32:51 – 1:1. Геноуэй – 2 (бол., Смоленяк), 34:31 – 2:1.

Вратари: Мазанец – Салак (58:16).

Штраф: 10 – 20.

Броски: 27 (5+14+8) – 25 (9+10+6).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

1 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).