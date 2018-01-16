"Сибирь" одержала вторую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" уступил "Сибири" – 1:4. В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд. Для подопечных Владимира Юрзинова эта победе стала второй подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Чайковски – 8 (бол., Торченюк, Гареев), 2:54 – 1:0. Зырянов – 1 (Макаров, Коньков), 3:30 – 1:1. Верещагин – 4 (бол., Бергстрем, Энеруд), 6:50 – 1:2. Санников – 9, 38:49 – 1:3. Энлунд – 8 (мен., п.в., Закриссон, Макаров), 59:27 – 1:4.

Вратари: Коварж (58:51 – 59:27) – Салак.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 25 (5+11+9) – 28 (11+10+7).

Судьи: Беляев, Бондарь.

16 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Турнирная таблица – здесь