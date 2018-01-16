"Сибирь" одержала вторую победу подряд, обыграв "Автомобилист"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" уступил "Сибири" – 1:4. В составе сибиряков заброшенными шайбами отличились Глеб Зырянов, Иван Верещагин, Степан Санников и Йонас Энлунд. Для подопечных Владимира Юрзинова эта победе стала второй подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Чайковски – 8 (бол., Торченюк, Гареев), 2:54 – 1:0. Зырянов – 1 (Макаров, Коньков), 3:30 – 1:1. Верещагин – 4 (бол., Бергстрем, Энеруд), 6:50 – 1:2. Санников – 9, 38:49 – 1:3. Энлунд – 8 (мен., п.в., Закриссон, Макаров), 59:27 – 1:4.
Вратари: Коварж (58:51 – 59:27) – Салак.
Штраф: 8 – 8.
Броски: 25 (5+11+9) – 28 (11+10+7).
Судьи: Беляев, Бондарь.
16 января. Екатеринбург. КРК "Уралец".
Ёзифф
Какой, нафиг, Энеруд??? Господа корреспонденты... не стыдно???
20:35