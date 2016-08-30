Штраф Ржиги оставлен без изменений

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды нескольких матчей регулярного чемпионата лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.

Так, по итогам матча "Слован" – "Торпедо" (7:4) без изменений оставлен штраф главного тренера "Слована" Милоша Ржиги, который наказан за оскорбление судей. Нападающий "Динамо" Александр Рыбаков по итогам матча против "Локомотива" наказан за симуляцию, также ему предстоит выплатить денежный штраф. Аналогичный штраф наложен на нападающего "Автомобилиста" Максима Рассейкина по итогам матча против магнитогорского "Металлурга" (2:0).