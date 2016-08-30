20:39 | ХОККЕЙ — КХЛ

Штраф Ржиги оставлен без изменений

0
0
0

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды нескольких матчей регулярного чемпионата лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.

Так, по итогам матча "Слован" – "Торпедо" (7:4) без изменений оставлен штраф главного тренера "Слована" Милоша Ржиги, который наказан за оскорбление судей. Нападающий "Динамо" Александр Рыбаков по итогам матча против "Локомотива" наказан за симуляцию, также ему предстоит выплатить денежный штраф. Аналогичный штраф наложен на нападающего "Автомобилиста" Максима Рассейкина по итогам матча против магнитогорского "Металлурга" (2:0).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/08/30/317312.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ