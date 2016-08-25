22:50 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Шесть очков Ковальчук набрал впервые в карьере

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Нападающий СКА Илья Ковальчук впервые в КХЛ набрал шесть очков в одном матче. До поединка регулярного чемпионата против "Салавата Юлаева" наиболее успешными для Ковальчука были четыре игры за "Атланту", в каждой из которых он набирал пять баллов. Интересно, что последняя сверхрезультативная игра Ковальчука пришлась на февраль 2009 года, когда два гола и три передачи помогли "дятлам" победить "Каролину" – 5:3. В КХЛ форвард дважды набирал по четыре очка – во в поединках с ЦСКА (4:2) в сезоне-2012/13 и "Йокеритом" (4:1) в сезоне 2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых Илья Ковальчук набирал более четырех очков

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Голы

Передачи

Очки

25.08.2016

СКА

Салават Юлаев

7:1 (д)

3

3

6

19.01.2002

Атланта

Флорида

6:1 (г)

1

4

5

20.12.2003

Атланта

Питтсбург

7:4 (г)

2

3

5

18.11.2005

Атланта

Филадельфия

6:5 ОТ (г)

2

3

5

28.02.2009

Атланта

Каролина

5:3 (д)

2

3

5

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shvedero

ага, с нхлом сравнивать кхл... Вам самим не смешно?

23:21 25 августа

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