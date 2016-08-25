Шесть очков Ковальчук набрал впервые в карьере

Нападающий СКА Илья Ковальчук впервые в КХЛ набрал шесть очков в одном матче. До поединка регулярного чемпионата против "Салавата Юлаева" наиболее успешными для Ковальчука были четыре игры за "Атланту", в каждой из которых он набирал пять баллов. Интересно, что последняя сверхрезультативная игра Ковальчука пришлась на февраль 2009 года, когда два гола и три передачи помогли "дятлам" победить "Каролину" – 5:3. В КХЛ форвард дважды набирал по четыре очка – во в поединках с ЦСКА (4:2) в сезоне-2012/13 и "Йокеритом" (4:1) в сезоне 2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи, в которых Илья Ковальчук набирал более четырех очков