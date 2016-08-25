Шесть очков Ковальчук набрал впервые в карьере

Нападающий СКА Илья Ковальчук впервые в КХЛ набрал шесть очков в одном матче. До поединка регулярного чемпионата против "Салавата Юлаева" наиболее успешными для Ковальчука были четыре игры за "Атланту", в каждой из которых он набирал пять баллов. Интересно, что последняя сверхрезультативная игра Ковальчука пришлась на февраль 2009 года, когда два гола и три передачи помогли "дятлам" победить "Каролину" – 5:3. В КХЛ форвард дважды набирал по четыре очка – во в поединках с ЦСКА (4:2) в сезоне-2012/13 и "Йокеритом" (4:1) в сезоне 2014/15. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи, в которых Илья Ковальчук набирал более четырех очков
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
25.08.2016
|
СКА
|
Салават Юлаев
|
7:1 (д)
|
3
|
3
|
6
|
19.01.2002
|
Атланта
|
Флорида
|
6:1 (г)
|
1
|
4
|
5
|
20.12.2003
|
Атланта
|
Питтсбург
|
7:4 (г)
|
2
|
3
|
5
|
18.11.2005
|
Атланта
|
Филадельфия
|
6:5 ОТ (г)
|
2
|
3
|
5
|
28.02.2009
|
Атланта
|
Каролина
|
5:3 (д)
|
2
|
3
|
5
shvedero
ага, с нхлом сравнивать кхл... Вам самим не смешно?
23:21 25 августа