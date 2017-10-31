21:40 | Хоккей — КХЛ

Шайба Яшина в Ярославле принесла "Северстали" победу над "Локомотивом"


"Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Северстали" (0:1). Единственную шайбу забросил Олег Яшин. Гости прервали 4-матчевую победную серию ярославцев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Северсталь" (Череповец) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Яшин – 2 (бол., Евсеенков, Кагарлицкий), 38:21 – 0:1.

Вратари: Судницин (58:56) – Магарилов.

Штраф: 37 – 16.

Броски: 25 (9+9+7) – 22 (10+7+5).

Судьи: Акузовский, Ибатулин.

31 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/​

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