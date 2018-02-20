Шайба Кравцова помогла "Трактору" победить "Витязь" в товарищеском матче

"Трактор" обыграл "Витязь" со счетом 5:4 в товарищеском матче. В составе челябинцев победным голом отметился 18-летний Виталий Кравцов, у подольского клуба 4 (1+3) очка набрал Борна Рендулич и тремя передачами отметился Дмитрий Семин.

Товарищеский матч

"Витязь" (Подольск) – "Трактор" (Челябинск) – 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Голы: Рендулич – 1 (Лазарев, Семин), 11:58 – 1:0. Бородкин – 1 (бол., Шинин, Рыбаков), 15:38 – 1:1. Полыгалов – 2 (Рясенский), 18:22 – 1:2. Лазарев – 2 (Рендулич, Семин), 20:51 – 2:2. Кручинин – 1 (Вишневский), 30:50 – 2:3. Пеньковский – 2, 39:06 – 2:4. Кравцов – 2, 40:23 – 2:5. Швец-Роговой – 2 (Рендулич), 44:14 – 3:5. Никулин – 2 (Семин, Рендулич), 59:59 – 4:5.

Вратари: Сапрыкин – Сухачев.

20 февраля. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".