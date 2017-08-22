Шайба Ковальчука стала 100-й для СКА в матчах против ЦСКА

Форвард СКА Илья Ковальчук стал автором 100-й шайбы команды в матчах против ЦСКА в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает официальный сайт питерских армейцев. В 33 очных встречах команда из Санкт-Петербурга забросила в ворота москвичей 101 шайбу - лучший результат СКА в КХЛ против всех команд.

Кроме того, матч за Кубок Открытия стал для Ковальчука 300-м в составе СКА. За время выступления за петербургский клуб нападающий набрал 298 (125+173) очков. По количеству матчей за СКА форвард уступает только Тони Мортенссону (333) и Максиму Чудинову (306).

Также Ковальчук возглавил список лучших бомбардиров команды в играх против ЦСКА - 26 (14+12), опередив Вячеслава Солодухина, на счету которого 25 (16+9) баллов за результативность.

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