Шайба Кольцова принесла "Трактору" победу над "Автомобилистом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" в овертайме обыграл "Автомобилист" со счетом 2:0. Победную шайбу забросил защитник челябинского клуба Кирилл Кольцов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Трактор" (Челябинск) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ю. Петров – 2 (Черников), 5:46 – 0:1. Алексеев – 1 (Кивисте, Симаков), 30:22 – 1:1. Кольцов – 3, 64:08 – 1:2.
Нереализованный буллит: Якуценя (53:58, Трактор).
Вратари: Устинский – Демченко.
Штраф: 12 – 16.
Броски: 31 (4+15+8+4) – 22 (10+4+7+1).
Судьи: Бирин, Соин.
31 августа. Екатеринбург. КРК "Уралец".
adehduard
Кирилл-спец по овертаймам!
19:54