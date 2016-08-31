19:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Шайба Кольцова принесла "Трактору" победу над "Автомобилистом"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" в овертайме обыграл "Автомобилист" со счетом 2:0. Победную шайбу забросил защитник челябинского клуба Кирилл Кольцов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Трактор" (Челябинск) – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ю. Петров – 2 (Черников), 5:46 – 0:1. Алексеев – 1 (Кивисте, Симаков), 30:22 – 1:1. Кольцов – 3, 64:08 – 1:2.

Нереализованный буллит: Якуценя (53:58, Трактор).

Вратари: Устинский – Демченко.

Штраф: 12 – 16.

Броски: 31 (4+15+8+4) – 22 (10+4+7+1).

Судьи: Бирин, Соин.

31 августа. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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adehduard

Кирилл-спец по овертаймам!

19:54

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