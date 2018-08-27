"Северсталь" уступила "Куньлуню" на турнире имени Пучкова

"Северсталь" проиграла "Куньлуню" в рамках предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова со счетом 1:5. В составе череповецкого клуба отличился Юрий Трубачев. В составе победителей дублем отличился Джастин Фонтэйн, еще по одной шайбе забросили Тейлор Бек, Кэлвин Пикар, Рок Тичар.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

"Северсталь" (Череповец) – "Куньлунь" (Пекин) – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Бек – 3 (Воробей), 10:03 – 0:1. Трубачев – 1 (бол., Корнеев, Рыбин), 13:00 – 1:1. Тичар – 1 (Фонтэйн, Лаюнен), 37:38 – 1:2. Фонтэйн – 1 (Бек, Тичар), 43:58 – 1:3. Фонтэйн – 2 (бол., Бек, Граньяни), 48:08 – 1:4. Пикар – 1 (Лунд, Палола), 55:28 – 1:5.

Вратари: Артамкин – Лазушин.

Судьи: Кочетов, Нестеров.

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.