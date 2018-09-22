19:18 | Хоккей — КХЛ

"Северсталь" победила "Витязь"

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"Северсталь" обыграла "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победный гол забил Картер Эштон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Рыбин – 1 (Трубачев, Кудако), 6:02 – 1:0. Эштон – 3 (Бойчак), 19:10 – 2:0. Швец-Роговой – 3, 23:42 – 2:1.

Вратари: Фурх – Ортио (59:00).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 33 (14+9+10) – 33 (11+13+9).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

22 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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