"Северсталь" по буллитам проиграла "Ладе"

"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступила "Ладе". Победный буллит исполнил нападающий Георгий Белоусов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) - "Лада" (Тольятти) - 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Белоусов - 2 (Шенфельд, Комаров), 3:37 - 0:1. Белоусов - 3 (Шенфельд, Синицын), 11:58 - 0:2. Бумагин - 2 (бол., Филатов, Юханссон), 26:08 - 0:3. Кагарлицкий - 2 (Монс), 27:46 - 1:3. Монс - 2 (Кагарлицкий), 35:55 - 2:3. Кагарлицкий - 3 (Уилсон, Монс), 36:52 - 3:3.
Победный буллит: Белоусов.
Вратари: Коварж - Ежов.
Штраф: 8 - 35.
Броски: 44 (15+20+8+1) - 18 (4+5+5+4).
Судьи: Морозов, Фатеев.
30 августа. Череповец. Ледовый дворец.