21:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Северсталь" по буллитам проиграла "Ладе"

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"Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступила "Ладе". Победный буллит исполнил нападающий Георгий Белоусов

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Лада" (Тольятти) - 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Белоусов - 2 (Шенфельд, Комаров), 3:37 - 0:1. Белоусов - 3 (Шенфельд, Синицын), 11:58 - 0:2. Бумагин - 2 (бол., Филатов, Юханссон), 26:08 - 0:3. Кагарлицкий - 2 (Монс), 27:46 - 1:3. Монс - 2 (Кагарлицкий), 35:55 - 2:3. Кагарлицкий - 3 (Уилсон, Монс), 36:52 - 3:3.

Победный буллит: Белоусов.

Вратари: Коварж - Ежов.

Штраф: 8 - 35.

Броски: 44 (15+20+8+1) - 18 (4+5+5+4).

Судьи: Морозов, Фатеев.

30 августа. Череповец. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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