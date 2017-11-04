"Северсталь" обыграла минское "Динамо"

"Северсталь" в гостях выиграла у минского "Динамо" - 2:1. В составе победителей отличились Александр Евсеенков и Сергей Монахов.

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"Динамо" Мн (Минск) - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Евсеенков - 4 (Веревкин, Земченко), 14:44 - 0:1. Монахов - 2, 51:39 - 0:2. Скилле - 5 (Граньяни, Павлович), 52:40 - 1:2.

Вратари: Энрот (59:17) - Гудачек.

Штраф: 6 - 2.Броски: 27 (10+10+7) - 21 (10+6+5).

Судьи: Кулев, Спирин.

4 ноября. Минск. Минск-Арена.