Сергей Зубов: "Отлично, что "Сочи" удалось встретиться с такой командой, как "Йокерит"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы своей команды над "Йокеритом" (1:2 ОТ) в пятой игре плей-офф КХЛ заявил, что встреча получилась интересной и поздравил соперника с победой. "Йокерит" выиграл серию 4-1 и вышел в полуфинал Западной конференции.

– Во-первых, команду "Йокерит" с победой. Сегодня была интересная игра, - цитирует официальный сайт команды тренера. - Я уже отмечал после первой игры, мы рады тому, что встретились с сильной, организованной командой. У нас много ребят, которые получили опыт игры в плей-офф. Это пойдет нам на пользу, мы постараемся использовать этот опыт в нужном направлении и продолжать строить команду.