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Сергей Орешкин: "Матч с "Нефтехимиком" нужен был "Динамо" в психологическом плане"

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Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его команде удалось выполнить план на игру.

- Этот матч нам нужен был больше в психологическом плане, потому что в последних матчах мы чуть потеряли нить игры, - цитирует Орешкина официальный сайт "Нефтехимика". - Сегодня у нас все получилось, поэтому спасибо ребятам.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/evgeniy-popihin:-sopernik-zabil,-a-mi-ne-sumeli-49842/

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