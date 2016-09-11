Сергей Орешкин: "Матч с "Нефтехимиком" нужен был "Динамо" в психологическом плане"

Главный тренер московского "Динамо" Сергей Орешкин после победы над "Нефтехимиком" (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его команде удалось выполнить план на игру.
- Этот матч нам нужен был больше в психологическом плане, потому что в последних матчах мы чуть потеряли нить игры, - цитирует Орешкина официальный сайт "Нефтехимика". - Сегодня у нас все получилось, поэтому спасибо ребятам.
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http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/evgeniy-popihin:-sopernik-zabil,-a-mi-ne-sumeli-49842/