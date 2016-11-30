02:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Коньков: "Спартак" наказал "Нефтехимик"

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Форвард "Нефтехимика" Сергей Коньков после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (3:4) выразил сожаление по поводу поражения. По словам хоккеиста, команда сыграла недостаточно дисциплинировано.

– Я думаю, что сегодня мы не выдержали дисциплину, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Конькова. – Слишком много голов пропустили из-за своих ошибок. Только забиваем шайбу, выходим вперед и тут же пропускаем и плюс еще удаление в конце. Соперник нас наказал.

– Главного тренера не хватало на скамейке?

– Андрей Викторович все равно присутствует с нами в раздевалке, он дает свои установки и смотрит игру. Если проиграли, то наверное не хватало. Мы стараемся быть единым коллективом несмотря на то, на скамейке тренер или нет. Стараемся играть все вместе.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/sergey-konkov:-segodnya-mi-ne-viderzhali-distsiplinu-50796/

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