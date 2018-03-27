Сергей Калинин: "На площадке друзей нет. Все, что было на Олимпиаде, осталось на Олимпиаде"

Форвард СКА Сергей Калинин рассказал о подготовке к финальной серии Западной конференции с ЦСКА. В полуфинальной серии СКА был сильнее "Локомотива".

– Во втором раунде у нас немного не получилось с большинством, работаем над этим компонентом.

– Серия с ЦСКА для вас будет какой-то особенной?

– Да ничего особенного не будет. ЦСКА – такая же команда, как "Локомотив" и другие. Будем настаиваться на победу и постараемся показать свою игру.

– После игры с "Локо" смотрели овертайм в матче ЦСКА – "Йокерит"?

– Не смотрел, но следил за ходом встречи. Конечно, им тяжело пришлось, ведь играли до полвторого ночи. Сам играл в таком овертайме, до 109 минуты.

– Тяжело?

– Конечно, ведь форма весит килограммов 20. Ну и морально непросто играть до одной ошибки, перестраховываешься всегда. Много опасных моментов в овертайме не бывает.

– С ЦСКА готовы, что так же продлится серия?

– Мы должны быть готовы ко всему.

– В ЦСКА и СКА собраны игроки сборной, это накладывает какой-то отпечаток на игре?

– Нет, ведь на поле не существует друзей. Все, что было на Олимпиаде, осталось на Олимпиаде. У каждого клуба задача выиграть и пройти в финал, так что никто не думает о том, что придется играть против партнеров по сборной.

– Тренировались в тройке с Коскирантой и Ковальчуком – готовы составить первую тройку?

– Вопросы не ко мне. Сегодня поставили нас так, но не знаю, что будет завтра.

– Вы сибиряк, такой кошмар в Кемерово – это удар?

– На самом деле нечего сказать. Только соболезнования... Особенно жалко, что пострадали дети. (Игорь НОВИКОВ)