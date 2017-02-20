Сергей Гимаев: "ЦСКА ровно провел чемпионат, но нельзя сказать, что они играли на пределе"

Известный российский комментатор Сергей Гимаев уверен, что ЦСКА заслуженно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, ротация состава стимулировала игроков демонстрировать свой лучший хоккей.

- Очень приятно, что ЦСКА выиграл Кубок Континента. Команда ни на один матч не выходила спустя рукава, - приводит пресс-служба КХЛ слова Гимаева. - Постоянная ротация в составе стимулировала игроков показывать свой лучший хоккей. В ЦСКА очень высокие требования, поэтому каждый хоккеист старался играть на пределе, ведь если кто-то проведет матч плохо, то на следующую встречу уже не попадет в заявку. В ЦСКА нет неприкасаемых. Все ребята хотели попадать в состав и это огромный плюс армейцев.

У ЦСКА также невероятно играли вратари - один или два матча в сезоне с натяжкой можно назвать провальным для голкиперов команды. Линия обороны также отлично сыграла, хотя Дмитрий Квартальнов отмечал, что армейцы отдали несколько игроков, и такой глубины состава теперь у них нет. Я поздравляю ЦСКА с завоеванием Кубка Континента, молодцы!

ЦСКА в прошлом году уверенно занял первое место, но проиграл в финале. В этом сезоне у армейцев были соперники в регулярке - СКА и магнитогорский "Металлург". "Магнитка" создала себе большой отрыв в конференции, поэтому не играла все матчи на пределе. У СКА были перепады, особенно в середине чемпионата, когда команда из Петербурга уступила несколько раз подряд.

ЦСКА провел чемпионат ровно, но не сказать, что он играл на пределе. Армейцы на каждый матч выходили собранными. Квартальнов очень тщательно анализирует игры, выявляет ошибки, чтобы больше их не допускать.

Кроме того, у Квартальнова очень сильно прибавили молодые игроки. Я бы отметил Максима Мамина и Андрея Кузьменко. Многие ребята сыграли неплохо - и Игорь Ожиганов, и Богдан Киселевич, но Кузьменко и Мамин провели очень хороший чемпионат.