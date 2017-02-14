Сергей Бердников: "Молодежь не справилась с нападающими "Автомобилиста"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после разгрома своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (2:7) посетовал, что его молодым игрокам не хватило опыта. Специалист назвал шайбу, пропущенную в конце первого периода, ключевым моментом встречи.

– Поздравляю "Автомобилист" с победой, – начал Бердников. – Первый период провели на равных, по броскам – одинаково. Неплохо начали, но потом этот гол в раздевалку... Второй период начали с пропущенной шайбы, большинство не реализовали. Довести такой матч до победы было уже для соперника делом техники.

К сожалению, наши молодые игроки, а у нас сегодня играло пять человек 1996/97 годов рождения, не справились с нападающими "Автомобилиста". Да, моменты у нас еще были. Но это, в лучшем случае бы тянуло на 7:3, 7:4. (Алексей МАКСИМОВ)