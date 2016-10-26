Сергей Бердников: "Кузня" в матче против "Магнитки" нарушила законы хоккея"

Главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Сергей Бердников после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Магнитки" (2:3) посетовал на кадровые проблемы. Также специалист отметил, что выбор состава на следующую встречу будет обсуждаться на тренерском совете.

– Магнитогорск – с победой, – приводит пресс-служба клуба слова Бердникова. – Есть законы хоккея, которые никто не отменял – начало игры и концовка. Тренеры, у которых есть лавка, убирают игроков, которые ошибаются. Поэтому такой результат, что их нарушили, поэтому 2:3.

– Сегодня в заявке не увидели Андрея Кареева – травма или плановый отдых?

– Михаил Бирюков играет, поэтому Кареев у нас в составе. На следующую игру, наверное, мы его увидим. Но опять же – сначала обсудим на тренерском совете, как и что.