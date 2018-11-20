СДК отменил штраф Буйницкого

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ "Амур" – "Динамо" (3:4 Б) и принял решение отменить удаление форварда минского клуба Дмитрия Буйницкого. Нападающий был удален за замах клюшкой на игрока команды соперника.

– На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего "Динамо" Дмитрия Буйницкого по п.1.18. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, – говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Исходя из этого, форвард сможет сыграть за "Динамо" в ближайшем матче регулярного чемпионата КХЛ. Также игрок избежал денежного штрафа.

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