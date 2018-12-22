Роман Ротенберг: "На матче СКА – ЦСКА точно можно было собрать до 100 тысяч по заявкам"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал мировой рекорд, который удалось установить после матча регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА (1:4). На матче, который проходил на футбольном стадионе "Газпром-Арена", присутствовало 67 770 человек.

Общее количество зрителей за эту игру и матч Кубка Первого Канала между Россией и Финляндией – 139 181 зрителей. Проект "Хоккей. Классика. Петербург 2018" установил мировой рекорд и вошел в книгу рекордов России за наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе.

– Нужно поблагодарить зрителей, болельщиков, всех, кто пришел поддержать нашу команду, – начал Ротенберг. -Это был настоящий праздник хоккея! Это мировой рекорд по количеству людей, и это показывает уровень хоккея, что люди ходят на хоккей и хотят ходить. Все билеты были проданы. Если бы было больше в продаже, можно было бы продать больше. Сегодня – точно до 100 тысяч по заявкам.

– Они были именно проданы?

– У нас есть социальные программы, мы приглашали детей из хоккейных школ.

– В каких пропорциях?

– Не готов назвать их, но детей нужно приглашать, это праздник для них. Пропорции примерно такие: 90 процентов билетов проданы.

– Что поменяли после игры в плане организации?

– Какие-то детали. Сделали лучше с точки зрения прохода для болельщиков, чтобы удобнее было.

– Когда планировали мероприятие, вы говорили о возможной выручке. Есть понимание, сколько было затрачено средств и приблизились ли вы хотя бы к выходу в ноль?

– Однозначно! Это мероприятие рассчитывает на прибыль. По цифрам сходу не готов сказать, нам нужно подвести итоги с нашими экономистами. Есть финансовая модель, по которой мы выходим в плюс. Вы видели ажиотаж на трибунах. Когда есть ажиотаж, это говорит о том, что это коммерчески выгодное мероприятие.

– Удалось ли пригласить партнеров из НХЛ?

– Мы их приглашали, но они не смогли прилететь в связи с плотным рабочим графиком. Но они следят за нами. Конечно, в мировом хоккее таких мероприятий было немного. У нас огромный потенциал в плане хоккея, мы можем играть на таких стадионах. Это было очень важно для всех, это историческое событие.

– Успех этого мероприятия может повысить шансы сыграть с командой НХЛ?

– Однозначно. Уровень этого мероприятия показывает, что мы можем играть с командами НХЛ. Можем сыграть здесь.

– Мы можем ожидать что-то подобное в следующем году здесь?

– Надеюсь, да. Надеюсь, сможем убедить партнеров, спонсоров. Рассматриваем возможность и игр КХЛ, И НХЛ. Также мы общаемся с "Лужниками" в Москве. Нужно взвешивать, смотреть. Здесь мы говорим про игры сборной. Хочется побить европейских рекорд посещения одного матча. Это вызов на следующий сезон. (Игорь Новиков)