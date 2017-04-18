Роман Ротенберг: "Логика в том, чтобы формировать костяк сборной из игроков КХЛ"

Первый вице-президент ФХР и вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что не имеет значения, где выигрывать Кубок Гагарина. Также он считает логичным формирование костяка сборной из хоккеистов КХЛ.

– Говорят, вы хотите договориться с авиакомпанией "Россия" так, как это сделал "Зенит"?

– Общаемся на эту тему не один с "Россией", действительно нам бы этого хотелось, – сказал Ротенберг. – Надеюсь, победа в Кубке Гагарина поможет нам в переговорах.

– Кто из игроков СКА и "Металлурга" будет вызван в сборную на чемпионат мира?

– Это вопрос к главному тренеру, Олегу Знарку. Однозначно игроки из этих команд будут вызваны в сборную России.

– Возможно, стоит дать хоккеистам этих команд отдохнуть и не вызывать на Евротур?

– Это вопрос тренировочного процесса, который вверен тренерам.

– Учитывая то, что в НХЛ, скорее всего, не позволят игрокам поехать на Олимпиаду, можно ли сказать, что костяк команды на ЧМ составят хоккеисты из КХЛ?

– В этом однозначно есть логика...

– Ведется ли работа по созданию музея СКА?

– Конечно, в хоккейном городе должен быть музей. Сейчас мы обсуждаем то, какие атрибуты там необходимо представить.

– Илья Ковальчук сказал, что задача СКА на следующий сезон – выиграть Кубок Гагарина дома, вы с ним согласны?

– Мне кажется, не так важно, где выигрывать кубок Гагарина. Хоккейному клубу СКА семьдесят лет, у него все только начинается и мы должны стремиться продолжать добиваться успехов. (Артем РЯБОВОЛ)