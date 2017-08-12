Роман Любимов: "Хоккеисты не потеряют интереса к ОИ-2018 из-за отсутствия игроков из НХЛ"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов считает, что хоккеисты, которые примут участие на Олимпиаде-2018, будут решительно настроены на победу в турнире. Ранее НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

- Все хотят участвовать в Олимпиаде, только руководство НХЛ не особо желает этого, - цитирует ТАСС Любимов. - Думаю, что все сборные приедут в порядке и не захотят просто так отдавать сборной России золотые медали. Возможно, некоторые болельщики потеряют интерес к этому турниру, но не хоккеисты. Победа в Олимпийских играх - это одна из моих главных целей, также хочется одержать победу в Кубке Гагарина.