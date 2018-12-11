Родители юных хоккеистов просят губернатора спасти от закрытия школу "Торпедо"

Родители воспитанников СДЮШОР "Торпедо" написали открытое письмо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. В письме они просят спасти хоккейную школу от закрытия.

"Мы знаем, что у "Торпедо" и его школы были финансовые проблемы и раньше, но с приходом нового руководства эти проблемы усугубились в разы. На данный момент больше половины работников Дворца спорта имени Виктора Коноваленко уволены, оставшимся сотрудникам больше двух месяцев не выплачивается их "копеечная" зарплата. В ближайшее время они грозятся устроить забастовку, а это означает, что ледовый дворец не будет функционировать – соответственно игры и тренировки прекратятся.

В настоящее время школа также осталась без директора, методиста и медицинских работников. Новое руководство в лице С. В. Малютина и Я. В. Голубовского приняло решение закрыть интернат, где жили иногородние ребята, а вместо интерната их переселили в гостиницу "Волна", проживание в которой обходится более двух миллионов рублей в месяц, что намного больше, чем в интернате. Но для детей эти условия доставляют массу неудобств: и с проездом до школы, и с питанием, так как теперь все находится в разных местах.

Но это еще полбеды. Главное заключается в том, что господа Малютин и Голубовский хотят закрыть старейшую школу хоккея, а взамен – распределить детей по ФОКам. Таким образом, хоккейная школа, воспитавшая олимпийских чемпионов и множество прославленных спортсменов, хранившая лучшие традиции советского хоккея, прекратит свое существование!

На данный момент команды СДЮСШОР "Торпедо" перестали обеспечиваться хоккейной формой и инвентарем, происходят задержки с оплатой выездных матчей, чего никогда не было при прежних руководителях. Тем не менее, выплаты огромных зарплат нынешнему руководящему составу клуба и некоторым приглашенным тренерам из Москвы производятся регулярно и в срок.

Поражает такое неуважительное и презрительное отношение к людям, которые отдали десятилетия своей жизни школе: тренерам, сотрудникам, всем тем, кто дает возможность функционировать ледовому дворцу и обучаться нашим детям.

Просим вас не допустить закрытия ледового дворца имени Виктора Коноваленко и рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы действующего руководства хоккейного клуба "Торпедо", – говорится в обращении.