Робинсон перейдет в ЦСКА или "Ак Барс"

Как стало известно "СЭ", защитник московского "Динамо" Мэт Робинсон покинет команду. На данный момент на канадского хоккеиста претендуют два клуба - ЦСКА и "Ак Барс".

Напомним, что сегодня дисциплинарный комитет КХЛ признал игроков "Динамо" с односторонними контрактами, которые подавали заявления на расторжение соглашения, неограниченно свободными агентами. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Игроки "Динамо" с односторонними контрактами стали свободными агентами//

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