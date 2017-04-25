Рижское "Динамо" ведет переговоры с Бобом Хартли

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли провел переговоры с владельцем рижского "Динамо" Юрисом Савицкисом, предложившим канадскому специалисту возглавить клуб. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе рижан.

Хартли, обладатель Кубка Стэнли-2001 и приза лучшему тренеру НХЛ-2015, чемпион Швейцарии-2012, принял сборную Латвии в декабре 2016 года. Его контракт с национальной командой заканчивается после ближайшего чемпионата мира, однако не исключено, что соглашение будет продлено и он будет совмещать посты в сборной и в клубе.

Нынешний главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс пока сохраняет свой пост. При нем рижане в сезоне-2016/17 заняли 28-е место. (Игорь ЕРОНКО)