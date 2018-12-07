Рижское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву", потерпев шестое поражение подряд

Рижское "Динамо" проиграло "Салавату Юлаеву" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:4. Дублем отметился нападающий уфимского клуба Йоонас Кемппайнен.

"Динамо" с 32 очками расположилось на 9-й строчке на Западе. "Салават Юлаев" набрал 44 очка и занимает 6-е место на Востоке.

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"Динамо" (Рига) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Лукин - 1 (Майоров), 2:33 - 0:1. Хохряков - 6 (бол., Бурмистров, Арзамасцев), 4:25 - 0:2. Сотниекс - 2 (бол., Балинскис, Дарзиньш), 27:28 - 1:2. Павлов - 2 (Дзанетти, Балинскис), 36:25 - 2:2. Кемппайнен - 12 (бол., Хартикайнен), 39:26 - 2:3. Кемппайнен - 13 (п.в.), 58:54 - 2:4.

Вратари: Билялов (55:31 - 56:16, 58:12 - 58:54) - Метсола.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 22 (7+8+7) - 22 (7+11+4).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

7 декабря. Рига. "Арена Рига".

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