Рижское "Динамо" обыграло "Барыс" и одержало первую победу в сезоне

Рижское "Динамо" в гостях обыграло "Барыс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для латвийского клуба, играющего под руководством Сандиса Озолиньша, эта победа стала первой в этом сезоне.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Микс Индрашис, по шайбе забросили Карл Столлери, Дэнни Кристо и Гунарс Скворцов. У хозяев льда отличились Кевин Даллмэн и Даррен Дитц.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Динамо" (Рига) – 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Голы: Индрашис - 2 (бол., Макмиллан, Галвиньш), 7:23 - 0:1. Столлери - 1 (бол., Кристо, Евпалов), 10:37 - 0:2. Индрашис - 3 (Макмиллан), 15:06 - 0:3. Кристо - 2 (Индрашис), 33:53 - 0:4. Даллмэн - 1 (бол., Сан-Пьер, Дитц), 39:08 - 1:4. Дитц - 1 (бол., Сан-Пьер, Фраттин), 46:03 - 2:4. Скворцов - 1 (мен., п.в., Алишаускас), 52:08 - 2:5. Сагадеев - 1, 58:22 - 3:5.

Вратари: Карлссон (Кудрявцев, 33:53, 38:24 - 39:08, 44:05 - 46:03, 50:39 - 52:08, 58:45) - Питерс.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 34 (5+11+18) - 25 (8+7+10).

Судьи: Васильев, Морозов.

26 августа. Астана. "Барыс-Арена".