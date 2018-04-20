Рафаэль Батыршин: "Все три матча с ЦСКА были одинаковыми, "Ак Барс" ни в чем не сбавил"

Защитник "Ак Барса" Рафаэль Батыршин считает, что команда не сдала в финале Кубка Гагарина против ЦСКА после двух стартовых побед. Казанцы выиграли два первых матча со счетом 2:1, а в третьем уступили в овертайме (2:3).

– Все три матча были одинаковыми. Мы ни в чем не сбавили, - цитируют "Известия" Батыршина. - Я считаю, что "Ак Барс" продолжает играть в свою игру, все хоккеисты выполняют тренерское задание. Да, мы проиграли в овертайме в Москве, но тут ЦСКА просто больше повезло. Все матчи заканчиваются с разницей в одну шайбу – каждая победа дается "на тоненького". Поэтому не могу сказать, что по сравнению с казанскими матчами "Ак Барс" стал в чем-то хуже или ЦСКА прибавил.

– Почему вы не удержали преимущество в счете после первого периода?

– ЦСКА гораздо лучше сыграл второй период. Не знаю, в чем конкретно была наша ошибка. Не считаю, что "Ак Барс" в чем-то проваливался, а армейцы нас переигрывали в каких-то компонентах. Играли мы неплохо, но чуть-чуть не хватило на завершающей стадии атаки. Та же штанга в овертайме могла обернуться нашим голом и победой, но немного не повезло. Такие мелочи решают судьбу матчей при в целом равной игре.

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