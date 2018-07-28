Радель Фазлеев: "Успех "Ак Барса" доказал, что не деньги выигрывают кубки"

Российскитй нападающий клуба АХЛ "Лихай Вэлли" Радель Фазлеев рассказал, что следил за финалом Кубка Гагарина. По его словам, "Ак Барс" не оставил шансов ЦСКА.

– Очень рад за "Ак Барс". Специально искал пятую игру финала с ЦСКА, чтобы пересмотреть, – цитирует Фазлеева "Бизнес Online". – Видел, как забили, тут же отошли в глубокую оборону, и я опасался, что слишком рано начали играть по счету. Но, ничего, "барсы" просто не дали шансов армейцам, ложились под шайбу, ловили ее зубами. Помню, как мы девять лет назад праздновали выигрыш первого Кубка Гагарина, какой это был праздник для города.

Успех "Ак Барса" доказал, что не деньги выигрывают кубки. Возможно, повлияло еще и то, что на Олимпиаду поехала сборная, составленная из СКА и ЦСКА. Усталость лишняя все равно была и эмоции не успели восполнить. Плюс работа Билялетдинова. Сколько бы его не критиковали, а он показал класс. Он выиграл за счет командной дисциплины, за счет самоотдачи игроков, мужского характера, за счет того, что местные воспитанники бились за родную команду. Молодежь билась, я того же Никиту Лямкина знаю с 15 лет. Он родом из Бийска, где хоккея-то не было, а он в итоге дорос до игрока, выигравшего Кубок Гагарина. Я больше всего рад за него, красавец просто!