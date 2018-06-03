Президент "Куньлуня": "Переход Хелльберга в СКА? Лучше помогать друг другу, а не создавать напряженность"

Президент "Куньлунь Ред Стар" Райтис Пилсетниекс рассказал, почему голкипер Магнус Хелльберг перешел в СКА.

- Мы были в восторге от того, что у нас был Магнус Хелльберг, но нам пришлось многое учесть, когда по нему поступило предложение от СКА, - цитирует президента iltalehti.fi. - Конечно, после ухода Микко Косккинена они нуждались в помощи. Всегда лучше помогать друг другу, чем создавать напряженность, не так ли? Было ли у нас право голоса? Конечно. Но речь идет о том, чтобы взвесить все факторы и сделать выбор.

В прошедшем сезоне 27-летний швед провел 51 матч и пропустил 110 шайб. "Куньлунь" занял 12 место в регулярном чемпионате Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.